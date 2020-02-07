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В Украине будет снежно и до 15 градусов мороза, но скоро потеплеет

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В Украине будет снежно и до 15 градусов мороза, но скоро потеплеет

В Украине в пятницу ожидается снег, на дорогах гололедица, температура днем 2-7° мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Небольшой снег, лишь днем в большинстве западных областей без существенных осадков. На дорогах - гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами порывы 15- 20 м/с. Температура днем 2-7° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 7 февраля прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. В столице температура днем 3-5° мороза, на Киевщине днем 2-7° мороза.

Согласно прогнозу, в Украине 8-9 февраля осадки не ожидаются. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с. Температура на Левобережье, кроме Сумской и Черниговской областей, и в Карпатах ночью 10-15°, днем 2-7° мороза; на остальной территории 8 февраля ночью 6-11° мороза, днем около 0°, 9 февраля ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

На Киевщине 8-9 февраля также, без осадков. На дорогах - гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура 8 февраля ночью 6-11° мороза, днем около 0°; 9 февраля ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

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Синоптики в Украине 10 февраля не прогнозируют осадков, лишь днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, в Карпатах - умеренный мокрый снег; температура ночью 1-7° мороза, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 6-12° мороза, днем 1-7° тепла, в восточных областях около 0°.

11 февраля временами осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью и днем от 2° мороза до 4° тепла (ночью на востоке 0-6° мороза, днем на юге 2-8° тепла).

В столичном регионе 10 февраля ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. 11 февраля временами мокрый снег и дождь; температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

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