Правительство хочет со временем сравнять средние зарплаты женщин и мужчин

Кабинет министров планирует к 2025 году увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% — в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%, следует из Концепции реализации госполитики развития социально ответственного бизнеса до 2030 года.

Концепция и соответствующее правительственное постановление обнародовано на «Урядовом портале».

Документ призван повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и определить направления госполитики относительно развития социально ответственного бизнеса.

Концепция предусматривает привлечение компаний с высоким уровнем социальной ответственности к реализации соцпроектов в сфере защиты прав человека — строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, социального жилья; создания условий для организации лечения и адаптации военнослужащих; обеспечению медучреждений оборудованием, к строительству и обустройству школ и детсадов, реализации социальных проектов за счет бюджетных средств.

Государство намерено привлекать бизнес к таким проектам путем конкурсного отбора, указывается в документе.

Прирост прямых иностранных инвестиции к 2025 году должен достигнуть $16млрд, а в 2030-м — $17,5млрд, следует из концепция.