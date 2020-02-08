В Ухане от коронавируса умерли первые иностранцы

В Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Пекине, в городе скончался американский гражданин.

По данным New York Times, речь идет о 60-летней женщине, у которой до заражения были проблемы со здоровьем. Информации о том, когда она была госпитализирована, нет.

В самих США заболевшими считаются 12 человек. Смертельных случаев в Соединенных Штатах не было.

МИД Японии, в свою очередь, сообщил, что гражданин этой страны также умер в больнице Уханя. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии.

По последней информации, жертвами появившегося в декабре в Ухане коронавируса стали 724 человека. Большинство из них умерли в провинции Хубэй.

За пределами континентального Китая умерли два человека: по одному смертельному случаю было зафиксировано в Гонконге и на Филиппинах.