Главе МИД Дании съездил на Донбасс

Глава МИД Королевства Дании Йеппе Кофод посетил район проведения операции Объединенных сил и посетил КПВВ «Майорское».

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

«Заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак сообщил, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения.... Также зафиксированы единичные случаи нарушения режима „Тишина“ на отдельных участках разведения войск, где враг вел провокационные обстрелы», — заявил Ганущак.

Члены делегации посетили КПВВ «Майорское», где их проинформировали об особенностях функционирования КПВВ и ознакомили с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения.