В России посадили на карантин генконсула Китая

Нового китайского генконсула в российском Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции в своей резиденции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИДа в Екатеринбурге Александра Харлова.
«Некоторые мероприятия свернулись. Приехал вновь назначенный генконсул КНР, но он на карантине 14 дней. Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям», — рассказал он.
По словам Харлова, Цуй Шаочунь прилетел в Екатеринбург из Пекина с пересадкой в Москве. На Урал он прибыл в конце прошлой недели.
По данным издания, карантин дипломат будет проходить в жилой зоне на территории генконсульства. Двухнедельный карантин — обязательная норма для всех прибывающих из Китая в связи с риском распространеия коронавирусной инфекции.
Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 40 тыс., 910 человек умерли. Большинство зараженных и жертв были зафиксированы в Китае, где началась вспышка заболевания.
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