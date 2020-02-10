В России посадили на карантин генконсула Китая

Нового китайского генконсула в российском Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции в своей резиденции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИДа в Екатеринбурге Александра Харлова.

«Некоторые мероприятия свернулись. Приехал вновь назначенный генконсул КНР, но он на карантине 14 дней. Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям», — рассказал он.

По словам Харлова, Цуй Шаочунь прилетел в Екатеринбург из Пекина с пересадкой в Москве. На Урал он прибыл в конце прошлой недели.

По данным издания, карантин дипломат будет проходить в жилой зоне на территории генконсульства. Двухнедельный карантин — обязательная норма для всех прибывающих из Китая в связи с риском распространеия коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 40 тыс., 910 человек умерли. Большинство зараженных и жертв были зафиксированы в Китае, где началась вспышка заболевания.