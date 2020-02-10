НБУ разрешит выбирать банк для получения зарплаты

Нацбанк планирует оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам — работник сможет самостоятельно выбирать банк, в котором будет получать зарплату.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ «О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», который предлагается для общественного обсуждения.

«Это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за выполненную работу», — говорится в сообщении.

«Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг», — заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 марта 2020 года на почтовый и электронный адрес НБУ.

Кабмин на заседании 27 декабря снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.