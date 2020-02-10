НБУ разрешит выбирать банк для получения зарплаты

Нацбанк планирует оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам — работник сможет самостоятельно выбирать банк, в котором будет получать зарплату.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ «О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», который предлагается для общественного обсуждения.
«Это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за выполненную работу», — говорится в сообщении.
«Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг», — заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 марта 2020 года на почтовый и электронный адрес НБУ.
Кабмин на заседании 27 декабря снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016