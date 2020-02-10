Инфляция в Украине замедлилась до 3,2%

Инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, базовая инфляция в январе этого года осталась на отрицательном уровне — «минус» 0,2%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала до 3,3% с 3,9%.

Как сообщалось, в декабре минувшего года Госстат зафиксировал дефляцию 0,2% и базовую инфляцию «минус» 0,3%.

В целом за 2019 год инфляция снизилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%.