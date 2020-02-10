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Инфляция в Украине замедлилась до 3,2%

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Инфляция в Украине замедлилась до 3,2%

Инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, базовая инфляция в январе этого года осталась на отрицательном уровне — «минус» 0,2%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала до 3,3% с 3,9%.

Как сообщалось, в декабре минувшего года Госстат зафиксировал дефляцию 0,2% и базовую инфляцию «минус» 0,3%.

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В целом за 2019 год инфляция снизилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%.

инфляция
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Комментарии (3)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 5 минут назад

UA . І НЕ НАДІЙСЯ НА ЖИТТЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ БРАТІВ І СЕСТЕР УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА НА ЗЕМЛІ ЯДЕРНОЮ АНЕКСІЄЮ ПЛАНЕТИ ДО ПОВНОГО ВИНИЩЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ВБИВАВ ВБИВАЄ І БУДЕ ВБИВАТИ ДІТЕЙ І ВНУКІВ БРАТІВ І СЕСТЕР УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА ДЛЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ТІЛЬКИ ДІТЕЙ І ВНУКІВ БРАТІВ І СЕСТЕР ЄВРЕЇВ І РОСІЯН.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

UA . СТОЛІТНІЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ІСНУЮЧИМИ ТІЛЬКИ ОКУПАЦЙНИМИ ЗМІ І ЦЕНТРОМ РАЗУМКОВА ФАЛЬСИФІКАЦІЯМИ ОКУПУВАЛИ ВЛАДУ УКРАЇНИ ЗА ЯКУ ДІТИ І ВНУКИ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 11 минут назад

UA . І НЕ НАДІЙСЯ НА ЖИТТЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ БРАТІВ І СЕСТЕР УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА НА ЗЕМЛІ ЯДЕРНОЮ АНЕКСІЄЮ ПЛАНЕТИ ДО ПОВНОГО ВИНИЩЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ВБИВАВ ВБИВАЄ І БУДЕ ВБИВАТИ ДІТЕЙ І ВНУКІВ БРАТІВ І СЕСТЕР УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА ДЛЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ТІЛЬКИ ДІТЕЙ І ВНУКІВ БРАТІВ І СЕСТЕР ЄВРЕЇВ І РОСІЯН.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 13 минут назад

UA . СТОЛІТНІЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ІСНУЮЧИМИ ТІЛЬКИ ОКУПАЦЙНИМИ ЗМІ І ЦЕНТРОМ РАЗУМКОВА ФАЛЬСИФІКАЦІЯМИ ОКУПУВАЛИ ВЛАДУ УКРАЇНИ ЗА ЯКУ ДІТИ І ВНУКИ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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