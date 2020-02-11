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Поиск надежной стоматологической клиники: как пациенту сделать выбор

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Поиск надежной стоматологической клиники: как пациенту сделать выбор

Чем больше возможностей, тем сложнее пациенту определиться. Казалось бы, выбирай — не хочу. Но как, не будучи экспертом, найти надежную стоматологию? Конкуренция между клиниками возрастает, клиентов заманивают акциями и низкими ценами. Но такая маркетинговая игра приводит к нечестной конкуренции — страдает качество работы. Ведь профессионализм не может низко цениться.

Рассмотрим пример частной стоматологической клиники Porcelain, которая расположена в Киеве. 

Анализ сайта стоматологической клиники

Уважающая себя современная стоматология  имеет представительство в интернете. Как минимум — это сайт-визитка с контактной информацией.

Солидные учреждения активно общаются со своей постоянной и потенциальной аудиторией в сети, представляя множество различной актуальной информации. Во время визита на сайт проверьте:

  • внешний вид, наличие дизайнерских «фишек» в виде всплывающих окон и прочего. Это не имеет непосредственного отношения к профессионализму врачей, но говорит об уровне клиники и серьезном подходе руководства к имиджу;
  • адреса и телефоны отделений, график работы;
  • странички лечащих врачей, информация об их образовании, опыте работы, стажировках;
  • информация о процедурах, применяемых технологиях и ценах;
  • удобная и интуитивно понятная навигация.

Клиники премиум-класса как ориентир для всех пациентов

Не все пациенты имеют возможность лечить зубы в стоматологиях высокого уровня. Но такие клиники являются отличным ориентиром для сравнения. Если стоимость процедур в кабинете стоматолога эконом-класса не сильно уступает ценам элитной клиники, то стоит задуматься о добросовестности «социальной» медицины.

Клиника не должна скромничать. Открытое и четкое заявление преимуществ по пунктам (а не общие фразы по типу «мы лучшие») — знак того, что стоматология следит за тенденциями на рынке и тщательно изучает запросы клиентов. В стоматологиях премиум-класса — всегда самые передовые методики и технологии, от этой информации можно отталкиваться, сравнивая услуги клиник различного уровня.

Что еще нужно знать о хорошей стоматологии

Знаком качества считается семейный статус клиники, когда пациенты ходят в нее поколениями. Из этого можно сделать вывод о ее присутствии на рынке стоматологических услуг не один десяток лет.

Мы не будем говорить о само собой разумеющихся вещах — чистоте, отсутствии очередей, внимательном и доброжелательном отношении к пациентам. Но напоследок важно обратить внимание на такие моменты:

  • большое помещение, рентген-аппарата и разрешении на его использование;
  • открытость и компетентность врача: пациент должен получить полную информацию о способах решения проблемы, о плане действий и примерной стоимости лечения;
  • оформление документов: подписание договора на оказание медицинских услуг, заполнение медкарты, выдача чеков, гарантия на выполненную работу.
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