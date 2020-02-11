Поиск надежной стоматологической клиники: как пациенту сделать выбор

Чем больше возможностей, тем сложнее пациенту определиться. Казалось бы, выбирай — не хочу. Но как, не будучи экспертом, найти надежную стоматологию? Конкуренция между клиниками возрастает, клиентов заманивают акциями и низкими ценами. Но такая маркетинговая игра приводит к нечестной конкуренции — страдает качество работы. Ведь профессионализм не может низко цениться.
Рассмотрим пример частной стоматологической клиники Porcelain, которая расположена в Киеве.
Уважающая себя современная стоматология имеет представительство в интернете. Как минимум — это сайт-визитка с контактной информацией.
Солидные учреждения активно общаются со своей постоянной и потенциальной аудиторией в сети, представляя множество различной актуальной информации. Во время визита на сайт проверьте:
Не все пациенты имеют возможность лечить зубы в стоматологиях высокого уровня. Но такие клиники являются отличным ориентиром для сравнения. Если стоимость процедур в кабинете стоматолога эконом-класса не сильно уступает ценам элитной клиники, то стоит задуматься о добросовестности «социальной» медицины.
Клиника не должна скромничать. Открытое и четкое заявление преимуществ по пунктам (а не общие фразы по типу «мы лучшие») — знак того, что стоматология следит за тенденциями на рынке и тщательно изучает запросы клиентов. В стоматологиях премиум-класса — всегда самые передовые методики и технологии, от этой информации можно отталкиваться, сравнивая услуги клиник различного уровня.
Знаком качества считается семейный статус клиники, когда пациенты ходят в нее поколениями. Из этого можно сделать вывод о ее присутствии на рынке стоматологических услуг не один десяток лет.
Мы не будем говорить о само собой разумеющихся вещах — чистоте, отсутствии очередей, внимательном и доброжелательном отношении к пациентам. Но напоследок важно обратить внимание на такие моменты:
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