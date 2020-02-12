Новый глава Офиса президента сегодня проведет брифинг

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду, 12 февраля, проведет брифинг.

Событие анонсировано на сайте главы государства.

«В среду, 12 февраля, в 10:30 начнется брифинг руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака», — говорится в анонсе.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 11 февраля, уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.