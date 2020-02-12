Кабмин сегодня создаст Агентство по управлению госдолгом

Кабинет министров Украины планирует рассмотреть вопрос о создании Агентства по управлению государственным долгом, свидетельствует повестка заседания правительства в среду.
Согласно проекту постановления на правительственном сайте, Долговое агентство должно проводить сделки с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств, использование деривативов и операции купли-продажи ценных бумаг с указанием обратной их продажи или покупки через определенный срок по заранее оговоренной цене.
Помимо этого, правительство намерено возложить на орган управление ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС) и валютных счетов государственного бюджета, в том числе размещение временно свободных средств ЕКС и валютных счетов госбюджета по согласованию с министром финансов.
Долговое агентство будет также организовывать осуществление расходов на выплаты по государственным деривативам, проводить анализ и совершать активные операции с государственными деривативами в соответствии с решениям Кабмина.
Главу агентства будет назначать Кабмин по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы по итогам конкурса.
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