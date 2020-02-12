Из-за «минирования» задерживали движение 13 поездов

В результате ложного сообщения о минировании поезда № 42 Трускавец — Днипро сегодня ночью Укрзализныця задержала движение 13 поездов.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».
«За ложное сообщение о минировании поезда Трускавец — Днипро были задержаны 13 поездов. Задержки составляли от 15 минут до 1,5 часа», — говорится в сообщении.
Сегодня в 03:15 на станции Городище пассажирский поезд № 42 сообщением " Трускавец — Днипро был остановлен вследствие сообщения неизвестного о минировании поезда. 700 пассажиров поезда были срочно эвакуированы.
Оперативники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины города Городище, группа пиротехников и группа кинологов города Черкассы опровергли информацию о минировании.
В Укрзализныце отмечается, что сумма причиненного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тыс. грн.
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