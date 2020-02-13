Нацбанк снизил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 13 февраля, ослабил официальный курс гривны на семь копеек — до 24,4966 гривны за доллар против 24,4236 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,7246 грн против 26,6205 грн накануне.