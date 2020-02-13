Россия собирает заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил «Интерфаксу» зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности», — сказал он.
По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.
Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе реализации комплекса мер.
Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Резолюция сделала комплекс мер частью международного права — обязательным к исполнению документом.
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