Нидерланды отказались судить подозреваемых в крушении МН17 в РФ

Власти Нидерландов отказались от российского предложения провести судебный процесс над лицами, причастными к крушению Boeing на Донбассе в июле 2014 года, в России.

Это следует из опубликованного в четверг письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

Российские власти, по его словам, сделали в октябре предложение провести суд над тремя подозреваемыми по делу в самой России.

«Нидерланды не рассматривали это предложение, — отметил министр. — Передача уголовного дела на рассмотрение в Россию не является вариантом».