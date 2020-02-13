Нидерланды отказались судить подозреваемых в крушении МН17 в РФ

Власти Нидерландов отказались от российского предложения провести судебный процесс над лицами, причастными к крушению Boeing на Донбассе в июле 2014 года, в России.
Это следует из опубликованного в четверг письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.
Российские власти, по его словам, сделали в октябре предложение провести суд над тремя подозреваемыми по делу в самой России.
«Нидерланды не рассматривали это предложение, — отметил министр. — Передача уголовного дела на рассмотрение в Россию не является вариантом».
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