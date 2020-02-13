В Великобритании новый министр финансов

Новым министром финансов Великобритании назначен главный секретарь казначейства Риши Сунак, сообщило в четверг издание The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.
Сунак занимал должность главного секретаря с лета прошлого года, однако, как отмечает издание, он не являлся членом кабинета.
Ранее в четверг стало известно, что в отставку подал министр финансов Саджид Джавид.
По данным The Guardian, Джавид принял такое решение в ответ на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отстранить от должности своих советников и заменить их на кандидатуры, предложенные Даунинг-стрит.
Как сообщают источники, близкие к Джавиду, бывший министр финансов заявил, что «ни один уважающий себя министр не принял бы таких условий».
На Даунинг-стрит при этом сообщили в Твиттер, что глава МИД Доминик Рааб, министр, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и министр Майкл Гоув останутся на своих позициях.
Ранее в четверг Джонсон отстранил от должности пять членов кабинета в рамках перестановок в правительстве.
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