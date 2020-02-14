Число зараженных коронавирусом превысило 63 тысячи человек

За минувшие сутки от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в Китае скончался 121 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Общее число погибших в стране, по оценкам властей, составило 1380.

По данным комиссии, по состоянию на 13 февраля количество подтвержденных случаев заражения достигло 63 851, увеличившись за сутки на 5090. Выздоровели и выписались из больниц 6723 человека, 10 204 находятся в тяжелом состоянии, еще 177 тыс., которые контактировали с заболевшими, под наблюдением врачей.

В Гонконге подтвердили 53 случая заражения (один человек погиб), на Тайване — 18, а в Макао — десять.

По оценке SCMP, общее число заразившихся новым коронавирусом по всему миру составило 64 434. Из них 248 случаев выявили в Японии, 58 — в Сингапуре, 33 — в Таиланде, 28 — в Южной Корее. Всего, как сообщает телеканал CGTN, за пределами Китая подтверждено 505 случаев заражения.

Днем ранее власти КНР объявили, что перешли на новую методику постановки диагноза. В соответствии с новыми правилами в количество выявленных случаев заражения COVID-19 включаются и клинически диагностированные.

При этом советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини не исключил, что коронавирус может распространиться на две трети населения Земли. Он исходит из данных, согласно которым каждый зараженный передает инфекцию еще двоим-троим. При этом эксперт указал, что отследить распространение вируса в настоящий момент сложно.