Более 1,7 тысяч медиков в Китае заразились новым вирусом

Свыше 1,7 тыс. медицинских работников в Китае заразились новым коронавирусом, шесть из них умерли. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передают мировые СМИ.
«По состоянию на 24:00 (18:00 по Киеву) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли», — сказал он.
Напомним, что за минувшие сутки от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в Китае скончался 121 человек. Общее число погибших в стране, по оценкам властей, составило 1380.
По данным комиссии, по состоянию на 13 февраля количество подтвержденных случаев заражения достигло 63 851, увеличившись за сутки на 5090.
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