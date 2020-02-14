Зеленский и Путин по телефону поговорили о Донбассе и пленных

Президент Украины Владимир Зеленский президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории ОРДЛО, Крыма и России граждан Украины, также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки».
«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу.
Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
Кроме того, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки».
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