В мессенджер Telegram добавили функцию для знакомств

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность сделать свой профиль публичным и познакомиться с людьми поблизости. Об этом сообщается в описании обновлений на cайте Telegram.

Telegram обновил функцию «Люди рядом», которая позволяет находить людей по их местоположению, и выпустил обновления для нее — «Люди рядом 2.0». Для того чтобы ею воспользоваться, нужно сделать свой профиль публичным и дать мессенджеру задание найти пользователей поблизости. Тогда и окружающие смогут увидеть вас, отправить вам сообщение и назначить встречу, даже если вы закроете приложение.

Функцией «Не показывать меня» можно будет сделать свой профиль невидимым для окружающих.

Опция «Люди рядом» появилась в Telegram в июне 2019 года. Она предназначена для обмена контактной информацией и позволяет добавлять в список контактов людей, находящихся неподалеку и открывших доступ, а также вступать в чаты, основанные по принципу местоположения (так называемые геочаты).