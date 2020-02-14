Экс-чиновнику «Нафтогаза» сообщили подозрение за 284 млн грн убытков государству

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов НАК «Нафтогаз Украины» в злоупотреблении властью, что нанесло государству 284 млн грн убытков (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщается на сайте ГБР в пятницу, следствие установило, что в 2013 году руководство ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» заключило с обществом договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн грн. При этом, зная, что общество не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.
«Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн грн убытков», — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об обращениях в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области, оперативное сопровождение — Департамент стратегических расследований Нацполиции.
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