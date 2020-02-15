Зеленский рассчитывает провести местные выборы в октябре на всей территории страны, включая ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина хочет провести местные выборы по всей территории Украины в октябре 2020 года, но только по законам Украины.
«Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно», — сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интефакс-Украина.
Зеленский указал, что Россия сегодня открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов.
«Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей», — подчеркнул он.
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