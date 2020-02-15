Китай увеличивает финансирование борьбы с коронавирусом до $12,9 млрд

Китайские власти на 9,7% увеличили финансирование борьбы с распространением нового коронавируса, выделив дополнительную сумму в 8 млрд юаней ($1,14 млрд). Как сообщило в субботу Министерство финансов КНР, в итоге ассигнования достигли 90,1 млрд юаней ($12,9 млрд).
Как отмечается на сайте ведомства, 43% от дополнительных средств будет направлено в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число инфицированных. Центральный госбюджет обеспечивает примерно треть от всех отчислений по стране, остальные расходы власти регионов финансируют самостоятельно.
Напомним, что вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.
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