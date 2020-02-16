Китай сообщил о резком сокращении доли тяжелобольных коронавирусом

Меры по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19 начинают действовать, заявил журналистам представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ми Фэн, передает Reuters.
По словам чиновника, увеличение объема медицинской помощи и профилактических мер в провинции Хубэй, которая стала очагом распространения инфекции, позволило избежать случаев, когда заболевание у пациентов достигает серьезной стадии. Фэн отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель во всем Китае сократилась с 16 до 7,2% от общего числа зараженных.
Ведомство ранее отчиталось, что в Хубэе за минувшие сутки выявили 1843 новых случая заражения. 14 февраля показатель составил 2420 человек, а 13-го — 4823. Таким образом, по оценке властей, число новых случаев коронавируса в провинции снижается третий день подряд.
В общей сложности число зараженных в КНР составило 68,5 тыс. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Всего погибли 1669 человек.
Накануне представитель комиссии Лянь Ваннянь заявил, что наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что в китайских провинциях, за исключением Хубэя, число подтвержденных случаев снижается десять дней подряд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016