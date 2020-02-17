Нацбанк незначительно укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 17 февраля, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 24,447 грн за доллар против 24,4795 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4944 грн против 26,5872 грн 14 февраля.