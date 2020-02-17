Войти
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
мирный процесс
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе
официально
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

«Нафтогаз» хочет получить с России $8 млрд за активы в Крыму

293
«Нафтогаз» хочет получить с России $8 млрд за активы в Крыму

Группа «Нафтогаз» в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков за экспроприированные активы в Крыму, сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в понедельник.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд«, — отмечено в сообщении НАК.

По ее данным, устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, окончательное решение относительно суммы ожидается до середины 2021 года.

В компании напомнили, что РФ, несмотря на появление своих представителей в арбитраже в январе 2017 года, в дальнейшем уклонялась от участия в производстве.

«В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчета убытков. Российская Федерация не возражает, что незаконно экспроприировала активы „Нафтогаза“, но утверждает, что не должна ничего компенсировать Нафтогазу», — отметили в украинской компании.

Читайте также: Новый вице-премьер обещает ликвидировать ГАСИ

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года, Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Чорноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДК «Ликво», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией. Причиной спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы «Нафтогаз» на территории Крыма. Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

В феврале 2019 года, Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК «Нафтогаз Украины» своих активов в Крыму. Россия это решение не признала.

Нафтогаз України, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 февраля 2020
Воскресенье, 16 февраля 2020
Суббота, 15 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016