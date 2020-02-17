«Нафтогаз» хочет получить с России $8 млрд за активы в Крыму

Группа «Нафтогаз» в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков за экспроприированные активы в Крыму, сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в понедельник.
«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд«, — отмечено в сообщении НАК.
По ее данным, устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, окончательное решение относительно суммы ожидается до середины 2021 года.
В компании напомнили, что РФ, несмотря на появление своих представителей в арбитраже в январе 2017 года, в дальнейшем уклонялась от участия в производстве.
«В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчета убытков. Российская Федерация не возражает, что незаконно экспроприировала активы „Нафтогаза“, но утверждает, что не должна ничего компенсировать Нафтогазу», — отметили в украинской компании.
Как сообщалось, 15 февраля 2016 года, Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Чорноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДК «Ликво», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией. Причиной спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы «Нафтогаз» на территории Крыма. Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.
В феврале 2019 года, Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК «Нафтогаз Украины» своих активов в Крыму. Россия это решение не признала.
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