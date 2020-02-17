В Кремле не готовы назвать дату следующего саммита в «нормандском формате»

Возможность проведения следующего саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждается, но дата не определена, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока точного понимания нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о предполагаемом времени саммита.

Он добавил, что также непонятно, может ли пройти встреча в апреле. При этом Песков отметил, что «возможность встречи обсуждается».