ПриватБанк сообщил о снижении кредитных ставок для предпринимателей

Государственный ПриватБанк с 14 февраля снизил базовые кредитные ставки по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса на 2-3 процентных пункта (п.п.), сообщается в пресс-релизе банка в понедельник.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе банка, кредитная ставка в рамках программы «КУБ» снижена на 2 п.п. — до 18% годовых, ставки по кредитному лимиту «Предпринимательский» и «Кредитный лимит на счет» — на 3 п.п., до 27% и до 18% соответственно.
Помимо этого, на 3 п.п. снижены ставки по бизнес-ипотеке (до 16% годовых), по кредиту под залог депозита (до 13% годовых) и на инвестиционный кредит (до 16% годовых).
На кредитную линию «Агросезон» и на кредиты на покупку сельхозтехники по госпрограммам ставки были снижены на 3 п.п. — до 16% годовых.
Как сообщалось, ПриватБанк в 2020 году планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016