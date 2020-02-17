ПриватБанк сообщил о снижении кредитных ставок для предпринимателей

Государственный ПриватБанк с 14 февраля снизил базовые кредитные ставки по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса на 2-3 процентных пункта (п.п.), сообщается в пресс-релизе банка в понедельник.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе банка, кредитная ставка в рамках программы «КУБ» снижена на 2 п.п. — до 18% годовых, ставки по кредитному лимиту «Предпринимательский» и «Кредитный лимит на счет» — на 3 п.п., до 27% и до 18% соответственно.

Помимо этого, на 3 п.п. снижены ставки по бизнес-ипотеке (до 16% годовых), по кредиту под залог депозита (до 13% годовых) и на инвестиционный кредит (до 16% годовых).

На кредитную линию «Агросезон» и на кредиты на покупку сельхозтехники по госпрограммам ставки были снижены на 3 п.п. — до 16% годовых.

Как сообщалось, ПриватБанк в 2020 году планирует направить на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.