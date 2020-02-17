Умер режиссер Георгий Шенгелая

Народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает телеканал Rustavi.

Причина смерти не уточняется.

Шенгелая родился 11 мая 1937 года. В 1955-1959 годах он был актером киностудии «Грузия фильм», а затем стал режиссером. Он снял такие фильмы, как «Алавердоба», «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Все хотят любви», «Хареба и Гогиа», «Ехал поезд» и другие.

Шенгелая был женат на народной артистке Грузинской ССР и Армянской ССР, актрисе Софико Чиаурели.