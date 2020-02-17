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Бывший президент Грузии решил вернуться в политику

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Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили обвинил правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в авторитаризме, отсутствии национального единства и официально заявил о своем намерении вернуться в политику. О своих планах Маргвелашвили в понедельник написал на своей официальной странице в Twitter.

«Избрав авторитаризм, „Грузинская мечта“ переступила „красные линии“. Нет демократии, нет национального единства, нет западного курса. Я не могу на это смотреть. Я возвращаюсь в активную политику. Вместе со своими друзьями и грузинским народом мы будем служить нашему западному выбору», — написал Маргвелашвили.

Впервые Маргвелашвили заговорил о своем возможном возвращении в политику 11 февраля в интервью телеканалу PalitraNews. Тогда он это заявление сделал на фоне вынесения приговора экс-мэру Тбилиси, лидеру оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулаве. Верховный суд Грузии 10 февраля признал Угулаву виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн) и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был осужден, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси.

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Маргвелашвили был избран президентом Грузии в октябре 2013 года. Его кандидатуру выдвинула «Грузинская мечта», однако в дальнейшем политические пути Маргвелашвили и председателя партии Бидзины Иванишвили разошлись, и они неоднократно публично высказывали критику в отношении друг друга. Летом 2018 года Маргвелашвили заявил об отказе баллотироваться на второй срок и решил отойти от политики.

Грузия, Георгий Маргвелашвили
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