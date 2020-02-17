Украина создаст реестр пострадавших от российской агрессии

Правительство намерено создать реестр лиц, пострадавших от агрессии РФ. Об этом говорится в тексте отчета Кабинета министров Верховной Раде, опубликованном в понедельник на сайте парламента.
Составлением реестра будет заниматься Министерство по делам ветеранов и неподконтрольных территорий. Все детали проекта будут указаны в совместном приказе Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства по делам ветеранов.
Напомним, на прошлой неделе юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алина Павлюк заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает около 200 жалоб, поданных украинскими гражданами, пострадавшими в результате конфликта на востоке страны.
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