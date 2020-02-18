Число заболевших коронавирусом превысило 72 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 72 тыс. Его жертвами стали 1868 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
За последние сутки на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.
При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц, а у 27 908 пациентов, которые проходили обследование на предмет выявления вируса, он обнаружен не был.
В общей сложности излечиться от вируса удалось 12 552 пациентам, а число прошедших обследование по всей стране почти достигло 561 тыс. человек.
Напомнм, что вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, России, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.
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