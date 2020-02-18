Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 19 февраля, установил официальный курс гривны на уровне 24,4456 грн за доллар против 24,447 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4954 грн против 26,4944 грн накануне.