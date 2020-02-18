Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли

Верховная Рада планирует 18 февраля продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованной на сайте парламента.
Так, Рада намерена продолжить рассмотрение проекта закона с 217-й поправки. В целом, при подготовке его ко второму чтению профильный комитет получил 4018 поправок и предложений от народных депутатов.
Кроме этого, повесткой дня предусматривается, что во вторник парламентарии рассмотрят еще три законопроекта, два из которых определены президентом как бензотлагательные. Речь идет о проектах № 3003 «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях» и № 3015 «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О национальной безопасности Украины“ относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)». Также предполагается рассмотрение во втором чтении проекта закона № 2500 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины „О предотвращении коррупции“».
Однако, согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
Напомним, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10.
В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю — исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю — только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.
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