На Добнассе обострение – украинские военные несут потери

Пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) сообщила, что на линии разграничения на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации утром атаковали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом сообщается в Facebook ООС.
Как говорится в сообщении, огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Вооруженные формирования предприняли попытку прорваться через линию разграничения.
«Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения», — подчеркнули в ООС.
В свою очередь подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ незаконным вооруженным, боевикам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. «Потери противника уточняются», — сказано в сообщении.
В самопровозглашенных республиках Донбасса, в свою очередь, заявляют об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов на их территориях.
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