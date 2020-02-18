Комитет ВР планирует провести заседание из-за обострения на Донбассе

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует провести заседание из-за наступления оккупантов в зоне проведения ООС.
Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщил член комитета по нацбезопасности, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает Укринформ.
«Мы будем проводить заседание Комитета, я вас приглашаю. Это будет открытое заседание Комитета по нацбезопасности и обороне, и будем заслушивать специалистов со всех сторон, и политиков, и военнослужащих, и экспертов по этим вопросам, для того чтобы понять более или менее картинку комплексно, и тогда можно делать какие-то выводы», — отметил Арахамия.
При этом депутат опроверг, что такое заседание пройдет сегодня, 18 февраля, или завтра, поскольку на очередное заседание комитета в среду повестка дня уже сформирована.
«Давайте посмотрим, какие будут результаты СНБО, потому что сегодня точно на СНБО это будет рассматриваться, возможно там уже будет все понятно. Если нет — может быть, сделаем такой блок завтра на комитете», — сказал Арахамия.
Как сообщал штаб ООС, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Вследствие боя один украинский военный погиб, четверо ранены. Позиции украинских защитников не потеряны, отметили в ООС.
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