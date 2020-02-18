США обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию соблюдать соглашения

В Соединенных Штатах Америки выразили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на Донбассе и призвали РФ соблюдать международные обязательства.
Об этом сообщает Посольство США в Киеве на странице в Twitter.
«Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства», — говорится в твите.
Напомним, что согласно сообщению штаба ООС,Ю утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.
Оккупанты обстреливали украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями вооружения: минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.
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