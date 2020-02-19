От коронавируса уже умерли более двух тысяч человек

От коронавируса COVID-19 в мире умерли более уже более двух тысяч человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая (NHC).

В частности, за вторник в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, 132 из них — в провинции Хубэй, общее количество смертей в материковом Китае достигло 2004 человек.

Всего в мире от коронавируса умерли 2009 человек. За пределами материкового Китая зарегистрировали пять смертельных случаев: по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции.