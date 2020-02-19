Нацбанк не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 19 февраля 2020 года, установил официальный курс гривны на уровне 24,4431 грн за доллар против 24,4456 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4291 грн против 26,4954 грн накануне.