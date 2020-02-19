Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в Киеве для обеспечения мирного проведения запланированных акций и недопущения нарушений правопорядка, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать закон, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Как сообщалось, на среду у здания Офиса президента Украины было анонсировано проведение акции малых предпринимателей «Save ФОП. Нет уничтожению малого бизнеса кассовыми аппаратами!», участники которой намерены требовать принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. На вечер на Майдане Независимости и прилегающих улицах анонсировано проведение акции ко Дню Памяти Небесной Сотни; организатор — ОО «Воля громады».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016