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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в Киеве для обеспечения мирного проведения запланированных акций и недопущения нарушений правопорядка, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать закон, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Как сообщалось, на среду у здания Офиса президента Украины было анонсировано проведение акции малых предпринимателей «Save ФОП. Нет уничтожению малого бизнеса кассовыми аппаратами!», участники которой намерены требовать принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. На вечер на Майдане Независимости и прилегающих улицах анонсировано проведение акции ко Дню Памяти Небесной Сотни; организатор — ОО «Воля громады».

Киев, полиция
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