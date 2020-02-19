На эвакуацию в Ухане пришли все 48 граждан Украины и иностранцы

На эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев, сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц в ходе брифинга в Киеве в среду.
"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь — Аргентины, пять — Доминиканы, пять — Эквадора, четыре — Сальвадора, по два — Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств",- цитирует его Интерфакс-Украина.
По словам Заяца, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя.
Кроме того, в Алматы сменится экипаж рейса.
Представитель ГСЧС, чей персонал привлечен для транспортировки прибывших в места 14-дневной обсервации, сообщил, что прилет самолета из Уханя в Украину ожидается ориентировочно в четверг в 8 утра. При этом аэропорт посадки самолета, как и 4 места обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, пока не называются.
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