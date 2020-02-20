Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на четвергу, 20 февраля, ослабил официальный курс гривни на 8 копеек - до 24,5231 грн за доллар против 24,4431 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4862 грн против 26,4291 грн накануне.