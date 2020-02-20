Число жертв китайского коронавируса продолжает расти

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 576 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах составляет 75 725 человек.

По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами КНР зафиксированы 924 подтвержденных случая заражения.

Погибли 2126 человек.

За последние сутки в материковом Китае выявили 394 новых случая заражения вирусом, это минимальный показатель с 23 января. Власти КНР объяснили это корректировкой статистических данных — изначально предполагалось, что только в городе Ухань заразились 600 человек, однако проверка показала, что 279 из них здоровы.