Число жертв китайского коронавируса продолжает расти

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 576 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах составляет 75 725 человек.
По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами КНР зафиксированы 924 подтвержденных случая заражения.
Погибли 2126 человек.
За последние сутки в материковом Китае выявили 394 новых случая заражения вирусом, это минимальный показатель с 23 января. Власти КНР объяснили это корректировкой статистических данных — изначально предполагалось, что только в городе Ухань заразились 600 человек, однако проверка показала, что 279 из них здоровы.
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