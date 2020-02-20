В Украине сегодня будет снова по-весеннему тепло

В Украине в четверг, 20 февраля, в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем от 3 до 11° тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«20 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла, в Одесской и Николаевской областях местами до 11°. В Карпатах небольшой снег; температура в течение суток 0-5° мороза», — отмечается в сообщении.
В Киеве 20 февраля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 6-8°. В Киевской области также осадков не будет. Температура днем поднимется до 3-8° тепла.
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