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В Украине начала работать команда экспертов МВФ

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В Украине начала работать команда экспертов МВФ

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве в четверг, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в украинском представительстве Фонда.

В представительстве затруднились назвать дату завершения визита.

Согласно данным источника издания в правительстве, предварительно представители МВФ в Киеве будут работать до середины следующей недели.

Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 15 февраля в Мюнхене обсудила с президентом Владимиром Зеленским подготовку новой программы сотрудничества, после чего появилось сообщение о визите нескольких экспертов Фонда в Киев. Его целью было названо "проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой. Одним из них является №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

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Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

МВФ
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