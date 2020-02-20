Трое нардепов от «Слуги народа» выехали в Новые Санжары

Трое народных депутатов фракции «Слуга народа» выехали в пгт Новые Санжары Полтавской области, где намерены наладить диалог между местными жителями и правоохранителями, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
«Три народных депутата от партии „Слуга народа“ выехали в Новые Санжары, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций», — написала Кравчук на своей странице в Facebook в четверг.
По ее словам в Новые Санжары поехали Константин Касай (избирался в Раду по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары), Татьяна Цыба (комитет по вопросам свободы слова), Максим Перебийнис (комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования).
«Мы должны объяснить, что меры безопасности — беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая также украинцы», — отметила Кравчук.
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