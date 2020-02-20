Евросоюз продлит индивидуальные санкции против граждан РФ еще на полгода

Евросоюз продлит в марте индивидуальные санкции против граждан России на шесть месяцев.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из стран ЕС на полях проходящего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств сообщества.

«Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан», — сказал он.

Напомним, что в последний раз Евросоюз продлевал режим индивидуальных санкций в отношении России в сентбяре.

Они касались 170 физических и 44 юридических лиц в России и в Украине. Санкции действуют до 15 марта 2020 года.