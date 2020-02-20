Евросоюз продлит индивидуальные санкции против граждан РФ еще на полгода

Евросоюз продлит в марте индивидуальные санкции против граждан России на шесть месяцев.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из стран ЕС на полях проходящего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств сообщества.
«Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан», — сказал он.
Напомним, что в последний раз Евросоюз продлевал режим индивидуальных санкций в отношении России в сентбяре.
Они касались 170 физических и 44 юридических лиц в России и в Украине. Санкции действуют до 15 марта 2020 года.
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