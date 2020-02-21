Путин надеется договориться с Зеленским

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

«Надежда умирает последней, такая вероятность есть», — сказал глава РФ в интервью ТАСС.

При этом российский лидер обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги. «К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», — подчеркнул Путин.

Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось «договориться об обмене удерживаемых лиц», а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.