Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось

К 23 февраля в Китае коронавирусом заразились больше 76 тыс. человек. За сутки количество заболевших выросло на 648 человек, врачи насчитали 97 новых жертв. В общей сумме из-за заболевания в КНР погибли 2442 человека.

За прошедшие сутки в Китае выявили 648 новых случаев коронавируса, жертвами заболевания стали 97 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего к 23 февраля вирус выявили у 76 936 человек, общее количество погибших от вызываемого им заболевания увеличилось до 2442 человек. При этом врачи вылечили и выписали 22 888 человек, у которых подтвердился диагноз.

Большая часть зараженных находится в провинции Хубэй, откуда распространился вирус. К 23 февраля там подтвердили 64 084 случая заболевания и 2346 смертей. За сутки врачи выявили коронавирус у 630 человек (541 из них в городе Ухань).

Второе место после Китая по количеству зараженных, как подсчитала South China Morning Post, занимает Япония. По последним данным, коронавирус там обнаружили у 751 человека, несколько зараженных погибли. В ЕС по числу зараженных лидером стала Италия. К 23 февраля в 79 случаях там подтвердили коронавирус, два человека погибли (два дня назад в двух регионах Италии в общей сумме насчитывалось 17 заразившихся).