Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 24 февраля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 24,453 грн за доллар против 24,4777 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4129 грн против 26,4249 грн 21 февраля.