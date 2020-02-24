Посольство помогает украинцам, оставшимся в Китае

Посольство Украины в КНР заявило, что оказывает всестороннюю помощь украинцам, которые остались в Китае.

«Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля, в том числе по поселению, питанию, решению бытовых нужд и другое», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на понедельник из провинции Хубэй, где распространился новый тип коронавируса, эвакуировали большинство украинцев, которые дали посольству согласие на эвакуацию.

Также сообщается, что украинцы, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от посольства Украины в КНР, а также, по просьбе посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их проживания.

Напомним, что число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.